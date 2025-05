Sie sind Touristenmagneten: Das sind die Pläne (und Träume) für Bayerns Schlösser

So wünscht es sich jedenfalls Bayerns Finanzminister Albert Füracker. Was sich sonst so tut rund um Residenzen und royale Bauten in Bayern.

Ralf Müller | 29. Mai 2025 - 09:57 Uhr