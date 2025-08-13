Seniorin stürzt beim Klettern ab - lebensgefährlich verletzt
Eine 74 Jahre alte Nürnbergerin ist von einer Felswand in Betzenstein abgestürzt und hat sich dabei lebensgefährlich verletzt. Sie verlor beim Vorstieg den Halt und stürzte aus mehreren Metern Höhe ab, wie die Polizei mitteilte. Bevor die Seilsicherung greifen konnte, prallte sie demnach mit dem Kopf gegen die Felswand.
Laut Angaben eines Polizeisprechers wurde sie mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Die 74-Jährige war ohne Schutzhelm geklettert. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.
