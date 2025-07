Seniorin stirbt mehrere Tage nach Autounfall in Krankenhaus

Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos kommen drei Menschen in Krankenhäuser. Nun teilt die Polizei tragische Neuigkeiten mit.

München

Eine 86-Jährige ist sechs Tage nach einem Frontalzusammenstoß mit zwei weiteren Verletzten in München im Krankenhaus gestorben. Sie war die Beifahrerin eines 84-Jährigen gewesen, wie die Polizei mitteilte.

Zeugenaussagen zufolge war der Senior am vergangenen Sonntag in Schlangenlinien gefahren, wie es hieß. Dabei sei es zu dem Zusammenstoß mit dem Auto eines 39-Jährigen gekommen. Alle drei Beteiligten kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser.

Die Fahrspuren seien optisch nicht voneinander getrennt, sagte ein Polizeisprecher. Zudem sei die Straße nicht sehr breit. Warum der Fahrer in Schlangenlinien fuhr, müsse noch ermittelt werden.