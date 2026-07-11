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Seniorin ruft noch um Hilfe – kurz darauf stirbt sie im See

Erst rief sie um Hilfe, dann wurde sie ans Ufer gebracht. Doch die Versuche, die Frau wiederzubeleben, blieben erfolglos.
AZ/dpa |
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Die Frau starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Badesee. (Symbolbild)
Die Frau starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch am Badesee. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Eine 75-jährige Frau ist beim Baden in einem See in Wörth an der Isar (Landkreis Landshut) ums Leben gekommen. Sie badete im Wasser und ging unter, obwohl sie eine Schwimmhilfe für Erwachsene dabeihatte, wie die Polizei mitteilte. Zuvor hatte sie demnach noch selbst auf ihre Lage aufmerksam machen können.

Alle Reanimationsversuche scheiterten

Ersthelfer brachten die Frau an Land. Trotz schneller Reanimationsversuche starb die 75-Jährige laut Polizei noch am Badesee.

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