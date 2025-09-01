AZ-Plus

Seniorin in Wohnung ausgeraubt - Polizei fahndet mit Bild

Ein Mann bricht in eine Wohnung ein, fesselt eine 85-Jährige und raubt ihren Schmuck. Knapp drei Monate nach der Tat in Oberfranken veröffentlichen die Ermittler ein Fahndungsbild. Zeigt es den Täter?
Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Täter. (Symbolfoto)
Mit einem Bild aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach dem Täter. (Symbolfoto) © Daniel Vogl/dpa
Weismain

Nach einem Raubüberfall in einem Wohnhaus in Oberfranken sucht die Kriminalpolizei Coburg mit einem Bild aus einer Überwachungskamera nach dem Täter. Allerdings sei unklar, ob der darauf zu sehende Mann der Räuber sei, teilte die Polizei mit. Zeugen werden gebeten, sich an die Ermittler zu wenden.

Am 12. Juni soll ein bislang unbekannter maskierter Mann morgens in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Weismain (Landkreis Lichtenfels) eingedrungen sein und die 85 Jahre alte Bewohnerin gefesselt haben. Anschließend soll er Schmuck aus der Wohnung geraubt haben und geflüchtet sein. Nach Angaben der Polizei filmte eine Überwachungskamera wenige Minuten nach der Tat auf einem nahegelegenen Parkplatz einen Mann mit Handschuhen, der sich von dem Mehrfamilienhaus entfernte.

Nach dem Überfall konnte sich die 85-Jährige den Angaben der Ermittler zufolge selbst befreien und verständigte Angehörige. Diese wiederum riefen die Polizei. Die Dame habe einen Schock erlitten und sei körperlich unverletzt geblieben, hieß es.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

