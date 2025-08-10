AZ-Plus

Senior wendet auf Bundesstraße - Biker schwer verletzt

In Schwaben rückt ein Hubschrauber aus und landet auf einer Bundesstraße. Ein Motorradfahrer muss in die Klinik. Was ist passiert?
Die Bundesstraße war während der Maßnahmen gesperrt. (Symbolbild)
Die Bundesstraße war während der Maßnahmen gesperrt. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa
Medlingen

Ein Motorradfahrer ist bei Medlingen (Landkreis Dillingen an der Donau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 73-jährige Autofahrer habe auf der Bundesstraße gewendet, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den hinter ihm fahrenden 62-jährigen Biker wohl nicht gesehen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Senior blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

