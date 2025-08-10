Senior wendet auf Bundesstraße - Biker schwer verletzt
Ein Motorradfahrer ist bei Medlingen (Landkreis Dillingen an der Donau) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der 73-jährige Autofahrer habe auf der Bundesstraße gewendet, teilte die Polizei mit. Dabei habe er den hinter ihm fahrenden 62-jährigen Biker wohl nicht gesehen. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der Senior blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
