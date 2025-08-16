AZ-Plus

Senior stirbt beim Baden in Weiher

Als ein 82-Jähriger mit einer Schwimmnudel ins Wasser geht, kippt er plötzlich um. Der Notarzt kann nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Reanimationsversuche noch am Weiher blieben erfolglos. (Symbolbild)
Reanimationsversuche noch am Weiher blieben erfolglos. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa
Freising

Ein 82-Jähriger ist beim Baden in einem Weiher in Freising gestorben. Er kippte im Wasser um, nachdem er mit einer Schwimmnudel einige Meter ins Wasser gegangen war, wie die Polizei mitteilte.

Der alte Mann sei mit seinem Krankenfahrstuhl ans Ufer des Weihers gefahren. Er ging ins Wasser und kippte dort den Angaben zufolge plötzlich mit dem Oberkörper nach vorn.

Badegäste zogen ihn demnach aus dem Wasser, nachdem er nicht mehr aufgetaucht war. Reanimationsversuche durch Ersthelfer blieben den Angaben der Polizei zufolge erfolglos. Der Notarzt konnte demnach nur noch den Tod des Freisingers feststellen. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

