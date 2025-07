Senior stirbt bei Baumfällarbeiten

Bei Forstarbeiten wird ein 77-Jähriger von einem fallenden Baum getroffen - mit tödlichen Folgen.

Apfeldorf

Bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück bei Apfeldorf im Landkreis Landsberg am Lech ist ein 77 Jahre alter Mann tödlich verunglückt. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurde der Mann am Mittwochabend beim Fällen eines rund zehn Meter langen Baumes von diesem am Kopf getroffen.

Der 77-Jährige war demnach zusammen mit Verwandten mit Forstarbeiten beschäftigt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und Rettungskräfte sei der Mann noch an der Unfallstelle gestorben.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck nahm die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Unglücks auf. Auch die zuständige Berufsgenossenschaft sei eingeschaltet worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegt kein Fremdverschulden vor – es wird von einem tragischen Unglück ausgegangen.