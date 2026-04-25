Senior mit Waffe löst SEK-Einsatz in Oberbayern aus
Ein Senior mit einer Waffe hat einen Einsatz des Spezialkommandos (SEK) in Oberbayern ausgelöst. Der 75-Jährige habe sich am Freitag in einem psychischen Ausnahmezustand befunden, wie die Polizei mitteilte. Angehörige teilten den Beamten mit, dass der Mann im Besitz einer Schusswaffe sei. Daraufhin rückten zahlreiche Polizisten mit dem SEK nach Geretsried (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) aus.
Waffe wurde sichergestellt
Spezialeinsatzkräfte nahmen den Mann schließlich in Gewahrsam und brachten ihn zum nächsten Polizeirevier. Die Waffe wurde sichergestellt, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen