Senior bedroht Nachbarn – Polizei stürmt Keller

Ein 81-Jähriger soll einen Nachbarn mit einem Messer bedroht haben. Die Polizei rückt mit Spezialkräften an und nimmt den Mann fest.

Kronach

Ein Mann mit einem Messer hat in Oberfranken einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Auch eine Spezialeinheit aus Mittelfranken wurde angefordert, wie die Polizei mitteilte. Zuvor meldete ein Nachbar in Kronach, dass der 81-Jährige ihn mit einem Messer bedroht habe. Beim Eintreffen der Polizisten verschanzte sich der Mann in einem Kellerabteil. Die Spezialkräfte nahmen ihn schließlich widerstandslos fest. Er kam in ein psychiatrisches Krankenhaus.