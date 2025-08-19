Senior bedroht Nachbarn mit dem Tod – Festnahme durch SEK

Ein 95-Jähriger droht damit seine Nachbarn zu erschießen. Die Polizei umstellt daraufhin sein Haus.

Rottach-Egern

Ein 95-Jähriger hat in Oberbayern seine Nachbarn mit dem Tod bedroht und ist anschließend von einem Spezialeinsatzkommando (SEK) festgenommen worden. Der Mann wurde in eine Spezialklinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ein Streit in einer Wohnsiedlung in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) war am Montagnachmittag demnach eskaliert. Dabei soll der Senior gedroht haben, seine Nachbarn zu erschießen. Ein Nachbar alarmierte den Angaben zufolge die Polizei. Da davon auszugehen war, dass der Mann eine Waffe besitzt, sperrten die Beamten den Bereich großräumig ab und umstellten das Anwesen. SEK-Kräfte nahmen den 95-Jährigen schließlich in seiner Wohnung fest, hieß es weiter.

Einer Polizeisprecherin zufolge fanden die Beamten dort eine Schusswaffe und stellten sie sicher. Da Anhaltspunkte vorlagen, dass der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand handelte, wurde er im Anschluss in einer Spezialklinik untergebracht. Verletzt wurde niemand.