Sehr wenig Blitze in Bayern

Im Freistaat schlug es dieses Jahr bisher deutlich seltener ein als in den letzten Jahren. Erst war es zu trocken, dann zu kalt.

Blitze sind in Bayern dieses Jahr bisher sehr viel seltener als sonst. (Archivbild)

München/Wien

Gut die Hälfte der Gewittersaison ist vorbei und in Bayern hat es außergewöhnlich selten geblitzt. 20.470 Erdblitze zählte der Informationsdienst Aldis/Blids bis Ende Juli. Das ist gut ein Drittel weniger als in den drei Jahren zuvor, bei denen nach sieben Monaten stets mehr als 30.000 Blitze zu Buche standen.

Zieht man weitere, bis 2005 zurückreichenden Daten von Aldis/Blids heran, findet sich ebenfalls kein Wert unter 30.000 für die ersten sieben Monate eines Jahres. Das aktuelle Jahr wäre demnach sogar das blitzärmste seit zwei Jahrzehnten. Allerdings weisen Experten des in Österreich ansässigen Informationsdienstes darauf hin, dass es in den weiter zurückliegenden Daten eine Überschätzung der Blitzzahlen geben könne, weswegen Vergleiche hier schwierig seien.

Mit den aktuellen Zahlen ist Bayern aber auf dem Weg zu einem außergewöhnlich blitzarmen Jahr. Zwar gab es seit 2005 auch im August und teilweise im September noch viele Blitze, doch Ende Juli war stets deutlich mehr als die Hälfte des Blitzgeschehens vorüber.

Erst fehlte die Feuchtigkeit, dann die Hitze

Dass es im laufenden Jahr bisher wenig Blitze gab, lässt sich mit dem Wetter im Freistaat erklären. Denn Blitze entstehen vor allem, wenn es warm und feucht ist – nicht umsonst sind im langjährigen Schnitt Juni und Juli die blitzreichsten Monate in Bayern, mit etwas Abstand folgen August und Mai. Zusammen machen die vier Monate im Schnitt mehr als 90 Prozent der Blitzmessungen aus.

Dieses Jahr aber war es von April bis Anfang Juli deutlich trockener als normal, wie aus Informationen des Deutschen Wetterdienstes hervorgeht. Im Juli wurde es dann zwar nass – aber nach einem heißen Start auch eher kühl, so dass auch hier eine der beiden Zutaten für viele Blitze fehlte.

Die meisten Blitze im laufenden Jahr gab es laut Aldis/Blids in Bayern im Juni mit 10.739. Auch der blitzreichste Tag des Jahres fällt in diesen Zeitraum: Am 23. Juni zählten die Systeme 3.272 Erdblitze.

Aldis/Blids zählt in seinen Statistiken nur Erdblitze, keine Entladungen zwischen Wolken. Zudem wird jeder Blitz nur einmal gezählt, auch wenn es in ihm mehrere Entladungen gibt, der Blitz also flackert. Experten sprechen hier von einer Unterscheidung zwischen Flashes und Strokes.