Sehr hohe Viruslast: Grippewelle in Bayern rollt – was es zu beachten gibt

Impfen, lüften, Maske auf – viele Menschen liegen gerade mit Grippe flach. Wie schützt man sich vor einer Ansteckung?

Erlangen

Hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, bleierne Müdigkeit – die Grippewelle ist in diesem Jahr deutlich früher gestartet und hat mehr Menschen erkranken lassen. Für eine Impfung sei es trotzdem noch nicht zu spät, sagen Fachleute. Auch bestimmte Verhaltensregeln können vor einer Ansteckung schützen.

Die Saison sei in diesem Jahr bereits Ende November losgegangen und damit zwei bis drei Wochen früher als in den beiden Vorjahren, teilt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen auf Nachfrage mit.

Allein in der 50. Kalenderwoche bis einschließlich 14. Dezember gab es den Angaben zufolge 3.458 neu gemeldete Influenzafälle und damit mehr als in den Wochen zuvor insgesamt. In der kompletten Saison 2025/26 wurden damit inzwischen bereits 6.978 Fälle gezählt. In der Vorsaison seien bis zum 8. Dezember knapp 900 Fälle gezählt worden.

Hohe Viruslast in Bayern

Die Dunkelziffer ist jedoch wie bei anderen Virus-Infektionen auch hoch, da nicht alle Erkrankten zum Arzt gehen und sich testen lassen. Zusätzlich untersucht das LGL an 21 Messstationen das Abwasser auf Influenza-, Corona- und RS-Viren. Dieses zeigt aktuell eine sehr hohe Viruslast.

Da die Grippesaison voraussichtlich noch einige Wochen anhalten werde, sei auch jetzt noch eine Impfung ratsam, heißt es vom LGL. Danach dauere es 10 bis 14 Tage, bis der Impfschutz vollständig aufgebaut sei. Sollte in einer Arztpraxis aktuell kein Impfstoff verfügbar sein, sollte man sich an andere Praxen oder Apotheken wenden, empfiehlt das LGL.

Von Lüften bis Maske

Wegen der erhöhten Nachfrage kann es nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums zeitweise zu lokalen oder regionalen Engpässen kommen. "Dies bedeutet aber keinen generellen Versorgungsengpass", sagt ein Ministeriumssprecher.

Vor Ansteckung schützt dem LGL zufolge außerdem: Abstand halten, regelmäßiges Lüften, Nies- und Hustenetikette sowie sorgfältiges Händewaschen. Auch eine Maske könne vor Infektionen schützen.