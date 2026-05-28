Segelflieger aus Bayern stirbt bei Absturz in Tirol

Unweit der Grenze zu Bayern prallt ein Flugzeug in Österreich gegen eine Felswand. Der Pilot ist tot. Jetzt sind die Unfallermittler am Zug.

Ein Pilot aus Bayern ist beim Absturz seines Segelflugzeugs im österreichischen Bundesland Tirol ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich im Gebiet von Ehrwald nahe der Grenze zu Bayern, wie die Tiroler Polizei mitteilte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stammte der 72-jährige Pilot aus dem Landkreis Rosenheim.

Das Flugzeug sei gegen 13 Uhr gegen eine Felswand im Bereich des rund 2.500 Meter hohen Breitenkopfs geprallt, hieß es. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Behörden und ein Luftfahrt-Sachverständiger sollen nun den Hergang aufklären.