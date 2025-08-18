AZ-Plus

Segelflug-Pilot stirbt bei Absturz in Tirol

Nur wenige Kilometer von der Zugspitze entfernt kommt es zu dem Unglück. Einsatzkräfte rücken zur Absturz-Stelle in den Bergen aus. Nur eine Person war an Bord.
Die Ermittlungen sind noch im Gange. (Archivbild)
Die Ermittlungen sind noch im Gange. (Archivbild) © Matthias Röder/dpa
Leutasch

Der Pilot eines Segelflugzeugs ist in Tirol in der Nähe der bayerischen Grenze tödlich verunglückt. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, stürzte das Flugzeug im Gebiet der Gehrenspitze in der Nähe von Leutasch ab. Zuvor hatte der Sender ORF online über das Unglück berichtet.

Nur eine Person sei an Bord gewesen, sagte die Sprecherin. Zur Identität des Piloten und zur Unglücksursache machte sie keine Angaben. Der Bergungseinsatz und die Ermittlungen seien noch im Gange, hieß es.

Die 2.367 Meter hohe Gehrenspitze ist Teil des Wettersteingebirges. Auch die Zugspitze gehört zu dem Gebirgszug, der sich von Bayern nach Tirol erstreckt.

