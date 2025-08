Security-Mitarbeiter schlagen Kollegen krankenhausreif

Auf einem Fest im Landkreis Würzburg geraten drei Security-Mitarbeiter in Streit. Für einen 30-Jährigen endet der Arbeitseinsatz schwer verletzt.

Ein Rettungsdienst brachte den 30-Jährigen mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Rimpar

Bei einem Streit mit zwei Kollegen ist ein betrunkener 30 Jahre alter Security-Mitarbeiter auf einem Fest im Landkreis Würzburg schwer verletzt worden. Die beiden 25 und 37 Jahre alten Kollegen sollen den 30-Jährigen festgehalten und geschlagen haben, wie die Polizei mitteilte.

Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten die drei Security-Mitarbeiter demnach am Samstag in Rimpar bei einem Fest in Streit. Der 30-Jährige erlitt den Angaben zufolge schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen im Gesicht.

Ein Atemalkoholtest bei dem Verletzten habe etwa zwei Promille ergeben, sagte ein Polizeisprecher. Ein Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus, wie es hieß. Gegen den 25-Jährigen und den 37-Jährigen wird demnach nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.