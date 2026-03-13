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Sechsjähriger Bub überfahren – schwer verletzt

Es ist der Alptraum aller Eltern: Ein Kind wird im Kreis Würzburg auf der Straße überfahren. Anders als zunächst befürchtet schwebt der Bub jedoch offenbar nicht in Lebensgefahr.
AZ/dpa |
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Ein Sechsjähriger ist bei einem Unfall in Rimpar im Kreis Würzburg schwer verletzt worden. (Symbolbild)
Ein Sechsjähriger ist bei einem Unfall in Rimpar im Kreis Würzburg schwer verletzt worden. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Ein sechs Jahre alter Bub ist bei einem Verkehrsunfall im unterfränkischen Rimpar schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte das Kind am Nachmittag eine Straße überqueren, wurde von einem 41-Jährigen mit dem Auto überfahren und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. 

Der schnell alarmierte Notarzt fürchtete um das Leben des Kindes. Der Bub wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Entgegen der Ersteinschätzung besteht jedoch keine Lebensgefahr, wie das Polizeipräsidium Unterfranken weiter mitteilte. Die Ermittler beschlagnahmten - wie in solchen Fällen üblich - zur Klärung der Unfallursache das Auto.

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