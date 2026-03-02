AZ-Plus
  • Schokolade für mehrere hundert Euro geklaut: Sechs Verdächtige in U-Haft

Schokolade für mehrere hundert Euro geklaut: Sechs Verdächtige in U-Haft

Nach einem Schokoladen-Diebstahl sitzen sechs Verdächtige in U-Haft. Die Polizei stoppte die mutmaßliche Bande direkt nach dem Einbruch in einen Supermarkt.
AZ/dpa |
Die Diebe haben es laut Polizei gezielt auf Schokolade abgesehen. (Symbolbild)
Die Diebe haben es laut Polizei gezielt auf Schokolade abgesehen. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Weil sie Schokolade im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen haben sollen, sind sechs Verdächtige in Untersuchungshaft. Sie sollen Teil einer zehnköpfigen Gruppe sein, die am Freitagabend in einen Supermarkt in Oberfranken einbrach, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Türen geöffnet, Taschen gefüllt

Kurz vor Ladenschluss öffneten zwei Verdächtige demnach die Schiebetüren des Ladens in Himmelkron (Landkreis Kulmbach). Vier andere gelangten so in den Supermarkt und verließen ihn mit gefüllten Taschen ohne zu bezahlen. Eine Zivilstreife der Polizei beobachtete das Ganze. Als die Gruppe zu ihrem Fahrzeug ging, griffen die Beamten ein. Gegen sechs der zehn Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 50 Jahren erließ der Haftrichter Untersuchungshaftbefehl.

