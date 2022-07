Schwindegg: Spektakulärer Supermarkt-Einbruch – Dieb versteckt sich unterm Dach

Ein 19-Jähriger stieg über das Dach in einen Supermarkt in Schwindegg im Landkreis Mühldorf ein. Dort versteckte er sich dann auch, als die Polizei ihn suchte.

Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Foto: fib/Eß 5 Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Foto: fib/Eß 5 Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Foto: fib/Eß 5 Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Foto: fib/Eß 5 Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Foto: fib/Eß 5 Filmreife Szenen bei Einbruch in Netto Supermarkt in Schwindegg: , ein Täter wurde festgenommen.

Schwindegg - Ein nahezu filmreifer Großeinsatz bei einem Discounter in Schwindegg im Landkreis Mühldorf am Inn hat in der Nacht auf gestern stattgefunden: Dort hat die Polizei einen 19-jährigen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Filialleiterin und Polizei rückten an, nachdem der Einbruchsalarm ausgelöst hatte, daneben waren Feuerwehr, Polizeihund und ein Hubschrauber im Einsatz. Sie umstellten das Gebäude.

Supermarkt: Einbrecher wollte Tresor plündern

Und tatsächlich: Ein Einbrecher versteckte sich zwischen dem Dach und der abgehängten Decke. Vermutlich waren der oder die Einbrecher auch über das Dach vorher in den Supermarkt gelangt. Dort versuchte er, einen Tresor aufzubrechen. Der 19-Jährige wurde kurz vor 2 Uhr nachts vorläufig festgenommen, bestätigte die Mühldorfer Polizei der AZ.

Ob er den Einbruch allein begangen hat oder es noch weitere Täter gab, denen die Flucht in der Nacht gelang, dazu wollte die Polizei keine Auskunft geben. Es wird weiter ermittelt.