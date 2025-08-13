Schwimmer und Krankenschwester retten Mann am Badesee

Ein 72-Jähriger geht beim Schwimmen im See unter. Ein weiterer Badegast beobachtet die Szene und greift schnell ein. Auch eine anwesende Krankenschwester hilft.

Eine Krankenschwester, die ebenfalls am See war, reanimierte den Senior erfolgreich. (Symbolbild)

Marktoberdorf

Durch couragiertes Eingreifen eines Schwimmers und einer Krankenschwester ist ein 72-Jähriger vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Senior war beim Schwimmen in einem Badesee in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) untergegangen.

Ein 44-jähriger Mann bemerkte die Notlage, tauchte nach ihm und zog den 72-Jährigen an Land. Eine 54-jährige Krankenschwester, die auch am See war, reanimierte den Mann erfolgreich. Der Rettungsdienst brachte den Senior im Anschluss ins Krankenhaus.