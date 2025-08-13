AZ-Plus

Schwimmer und Krankenschwester retten Mann am Badesee

Ein 72-Jähriger geht beim Schwimmen im See unter. Ein weiterer Badegast beobachtet die Szene und greift schnell ein. Auch eine anwesende Krankenschwester hilft.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Eine Krankenschwester, die ebenfalls am See war, reanimierte den Senior erfolgreich. (Symbolbild)
Eine Krankenschwester, die ebenfalls am See war, reanimierte den Senior erfolgreich. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Marktoberdorf

Durch couragiertes Eingreifen eines Schwimmers und einer Krankenschwester ist ein 72-Jähriger vor dem Ertrinken gerettet worden. Der Senior war beim Schwimmen in einem Badesee in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) untergegangen. 

Ein 44-jähriger Mann bemerkte die Notlage, tauchte nach ihm und zog den 72-Jährigen an Land. Eine 54-jährige Krankenschwester, die auch am See war, reanimierte den Mann erfolgreich. Der Rettungsdienst brachte den Senior im Anschluss ins Krankenhaus.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.