Schwerverletzter an Fluss in Oberbayern gefunden – Polizei sucht zwei Angreifer

Ein 26-Jähriger wird schwer verletzt am Fluss gefunden. Die Polizei sucht zwei Männer. Doch die Großfahndung bleibt erst ohne Erfolg.

In Oberbayern ist ein Schwerverletzter nahe der Saalach aufgefunden worden. Er sei nach eigenen Angaben von zwei Männern angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand war kritisch. Wie es zu seinen Verletzungen kam, war zunächst nicht klar.

Er habe am Morgen zuerst Bekannten per Textnachricht von dem Vorfall bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) erzählt. Diese informierten laut einer Polizeisprecherin die Polizei. Während die Beamten den Mann suchten, wurde er am Vormittag bereits von Passanten gefunden.

Danach sei eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Angreifern gestartet. Zahlreiche lokale Polizeidienststellen, Beamte der Bundespolizei und der österreichischen Polizei waren den Angaben zufolge im Einsatz. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne suchten nach den möglichen Tätern - ohne Erfolg. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.