  • Schwerverletzter am Fluss gefunden – Mann außer Lebensgefahr

Nachdem ein 26-Jähriger schwer verletzt an einem Fluss gefunden wurde, hat sich sein Zustand laut Polizei stabilisiert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern indes an.
AZ/ dpa |
Die Polizei ermittelt nach dem Fund eines schwer verletzten 26-Jährigen weiter zu den Hintergründen. (Symbolbild)
Der 26-Jährige, der in Oberbayern schwer verletzt nahe der Saalach gefunden wurde, befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher am Mittag mit. Der Mann war am Samstag nach eigenen Angaben von zwei Männern angegriffen worden. Der 26-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand war zunächst kritisch. Wie es zu seinen Verletzungen gekommen war, war laut dem Sprecher weiter unklar.

Der Mann hatte laut Polizei am Samstagmorgen zuerst Bekannten per Textnachricht von dem Vorfall bei Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) erzählt. Diese informierten Polizeiangaben zufolge die Beamten. Während die Beamten den Mann suchten, wurde er am Vormittag bereits von Passanten gefunden.

Danach sei eine Großfahndung nach den mutmaßlichen Angreifern gestartet. Zahlreiche lokale Polizeidienststellen, Beamte der Bundespolizei und der österreichischen Polizei waren den Angaben zufolge im Einsatz. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne suchten nach den möglichen Tätern – ohne Erfolg. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt.

