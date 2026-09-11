AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Schwerer Verkehrsunfall in Bayern: Zwei junge Menschen sterben nach Motorradunfall

Schwerer Verkehrsunfall in Bayern: Zwei junge Menschen sterben nach Motorradunfall

Für eine 19-Jährige und einen 26-Jährigen nimmt die gemeinsame Fahrt auf einem Motorrad ein tragisches Ende. Jede Hilfe kommt zu spät.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
Für beide Personen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Für beide Personen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße in Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) sind zwei Menschen tödlich verunglückt. Die 19-Jährige und der 26-Jährige waren gemeinsam auf einem Motorrad unterwegs, als sie mit einem Auto zusammenstießen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall am Donnerstagabend zogen sie sich demnach so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Einer Mitteilung zufolge kam es auf Höhe der Autobahnanschlussstelle A8 in Richtung Salzburg zu dem Unglück. Zum Unfallhergang und zu weiteren Beteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Unfallursache an. Die Kreisstraße war zeitweilig gesperrt.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.