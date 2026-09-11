Schwerer Verkehrsunfall in Bayern: Zwei junge Menschen sterben nach Motorradunfall

Für eine 19-Jährige und einen 26-Jährigen nimmt die gemeinsame Fahrt auf einem Motorrad ein tragisches Ende. Jede Hilfe kommt zu spät.

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Kreisstraße in Rohrdorf (Landkreis Rosenheim) sind zwei Menschen tödlich verunglückt. Die 19-Jährige und der 26-Jährige waren gemeinsam auf einem Motorrad unterwegs, als sie mit einem Auto zusammenstießen, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall am Donnerstagabend zogen sie sich demnach so schwere Verletzungen zu, dass sie noch an der Unfallstelle starben.

Einer Mitteilung zufolge kam es auf Höhe der Autobahnanschlussstelle A8 in Richtung Salzburg zu dem Unglück. Zum Unfallhergang und zu weiteren Beteiligten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Unfallursache an. Die Kreisstraße war zeitweilig gesperrt.