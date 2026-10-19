Schwerer Unfall mit neun Fahrzeugen – Autobahn Richtung München gesperrt

Bei dem Unfall auf der A95 werden zwei Menschen verletzt. Die Strecke Richtung München ist voraussichtlich noch bis in den Morgen gesperrt.

Wegen kaputter Beleuchtung übersah ein Fahrer das Auto auf der Fahrbahn. (Symbolbild)

Update 9.47 Uhr: Nach aktuellen Meldungen ist die A95 nach dem schweren Unfall wieder frei befahrbar, die Sperrung ist laut Polizei aufgehoben.

Erstmeldung: Bei einem Unfall auf der Autobahn 95 mit neun beteiligten Fahrzeugen ist eine Frau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gestern am späten Abend bei Münsing (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in Fahrtrichtung München. Laut Polizei wird der Unfallhergang noch ermittelt. Neben der schwer verletzten Frau sei ein Mann mittelschwer verletzt worden. Die Fahrbahn in Richtung München sei noch bis voraussichtlich 9.00 Uhr gesperrt.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren, eine Umleitung ist eingerichtet.