Schwerer Unfall mit mehreren Fahrzeugen in Mittelfranken

Die Bundesstraße 2 ist nach einem Unfall bei Pleinfeld in beide Richtungen komplett gesperrt. Noch ist vieles unklar.
AZ/dpa |
Die Bundesstraße 2 ist in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild)
Die Bundesstraße 2 ist in beide Richtungen gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist die Bundesstraße 2 in Mittelfranken bei Pleinfeld (Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen) in beide Richtungen gesperrt. Es sei derzeit unklar, wie viele Menschen verletzt seien, teilte die Polizei mit. Auch die Anzahl der beteiligten Fahrzeuge sei bislang nicht bekannt, so die Sprecherin weiter. Der Verkehr wird abgeleitet.

