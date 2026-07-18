Schwerer Unfall in Schwaben – Auto landet in Fluss

Das Auto überschlägt sich mehrere Male, bevor es auf dem Dach liegend in einen Fluss im Landkreis Donau-Ries stürzt. Drei Menschen sind im Auto – einer muss reanimiert werden.

Das Auto eines 20-Jährigen hat sich mehrmals überschlagen und ist auf dem Dach liegend in die Eger bei Deiningen (Landkreis Donau-Ries) gestürzt. Nach Polizeiangaben verletzten sich die Insassen dabei teilweise schwer, der Beifahrer musste reanimiert werden.

Demnach verlor der 20-Jährige am Freitag in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto, das dadurch erst gegen einen Leitpfosten und eine Leitplanke fuhr, sich mehrfach überschlug und auf dem Dach liegend in die Eger stürzte. Ausgebildete Ersthelfer, die zufällig vor Ort waren, befreiten den schwer verletzten Fahrer und eine leicht verletzte 19-jährige Mitfahrerin aus dem Auto.

Die Feuerwehr befreite den Beifahrer, der längere Zeit kopfüber im Wasser eingeklemmt war und schwerstverletzt reanimiert werden musste. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Am Auto entstand ein Totalschaden von rund 10.000 Euro. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein unfallanalytisches Gutachten sowie eine Blutentnahme beim Fahrer an.