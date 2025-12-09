Schwerer Unfall auf der A9 Richtung München: Lastwagenfahrer tot – Autobahn teilweise gesperrt

Sperrung zweier Fahrstreifen auf der A9 Richtung München nach Lkw-Unfall bei Denkendorf und laufender Bergung.

Ein Mann ist gestorben, nachdem sein Holzlaster auf der Autobahn 9 in Oberbayern von der Straße abgekommen ist. Ob der 54-Jährige an den Unfallverletzungen starb oder möglicherweise gesundheitliche Probleme zum Tod geführt haben, ist laut Polizei noch unklar.

Der Lastwagen des Mannes kam auf der A9 bei Denkendorf (Landkreis Eichstätt) langsam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen kippte der Sattelzug dann auf die rechte Seite. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Mann bereits tot.

Die Polizei sperrte den rechten und mittleren Fahrstreifen der A9 in Richtung München. Die Bergung des Lasters wird laut Polizei noch länger dauern. Der Verkehr staut sich bereits auf fünf Kilometern.