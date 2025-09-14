AZ-Plus
  • Chaos auf der A96: Vollsperrung in Richtung München nach schwerem Unfall

Chaos auf der A96: Vollsperrung in Richtung München nach schwerem Unfall

Am letzten Ferienwochenende in Bayern rollt der Rückreiseverkehr. Auf einer wichtigen Autobahnstrecke kommt es nachmittags zu einem Unfall mit Verletzten. Reisende müssen mit Einschränkungen rechnen.
AZ/dpa |
Reisende müssen Geduld mitbringen. Die Sperrung soll bis in den Abend dauern. (Symbolbild)
Reisende müssen Geduld mitbringen. Die Sperrung soll bis in den Abend dauern. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 96 in Richtung München sind im Landkreis Starnberg zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Nach Polizeiangaben kam ein Autofahrer zwischen Wörthsee und Weßling aus zunächst unbekannter Ursache von der Straße ab und prallte gegen ein Abschleppfahrzeug, das gerade ein Pannenauto bergen wollte. Sein Wagen wurde daraufhin gegen die Leitplanke geschleudert und anschließend von einem nachfolgenden Auto erfasst.

Unfall auf A96: Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Der Fahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Ein Insasse des nachfolgenden Autos musste nach Angaben der Polizei ebenfalls ins Krankenhaus.

Die A96 ist in Fahrtrichtung München in dem Abschnitt seit dem Nachmittag voll gesperrt. Die Sperrung soll nach Polizeiangaben mehrere Stunden andauern. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle Wörthsee ausgeleitet.

