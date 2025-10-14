Tödlicher Unfall auf A3: Auto zwischen Lastwagen zerquetscht

Ein Autofahrer kommt bei einem Auffahrunfall auf der A3 ums Leben, als sein Wagen zwischen zwei Lastwagen eingeklemmt wird. Die Autobahn muss zeitweise voll gesperrt werden.

Ein Autofahrer ist auf der A3 bei einem Auffahrunfall mit seinem Wagen zwischen zwei Lastwagen zu Tode gequetscht worden. Der erste Lkw hatte verkehrsbedingt abgebremst, wodurch auch das Auto hinter ihm zum Stehen kam, wie die Polizei mitteilte.

Ein weiterer Lastwagen rauschte von hinten in das Auto hinein und schob es samt Anhänger unter den davor stehenden Lastwagen. Der Autofahrer starb, die beiden Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.

Die A3 musste nach dem Unfall am Montagabend in Fahrtrichtung Regensburg komplett gesperrt werden. Später wurde der Verkehr dann auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Autobahn ist mittlerweile wieder frei, sagte eine Polizeisprecherin.