Schwerer Autounfall: Vollsperrung der A94 Richtung München

Bei einem Zusammenprall zwischen vier Fahrzeugen auf der A 94 Richtung München wurde ein 3-jähriges Kind schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach München gebracht. Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr und Autobahnmeisterei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

Erharting - Am Donnerstag, kurz nach 13.00 Uhr, erlitt eine 51-Jährige Frau aus dem Innviertel eine Panne mit ihrem Pkw auf der BAB A 94, Höhe Erharting. Die Frau war mit ihrem 3-Jährigen Kind in Richtung München unterwegs gewesen.

Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt

Laut dem Pressebericht der Polizei kollidierten im weiteren Verlauf der Skoda einer 36-Jährigen Frau aus dem Burgenland, der Hyundai einer 54-Jährigen Frau und der Kleintransporter eines 77-jährigen Mannes, beide aus dem Kreis Rottal-Inn, mit dem Pannenwagen. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bisher noch nicht vollständig geklärt.

Das Verletzte Kind wurde schnellstmöglich nach München gebracht

Das 3-jähige Kind wurde durch die Zusammenstöße schwer verletzt. Die Polizisten, die als Ersthelfer am Unfallort eintrafen, konnten das bewusstlose Kind erfolgreich reanimieren. Ein Rettungshubschrauber brachte das Kind daraufhin in ein Münchner Klinikum. Die Mutter und die drei Insassen des Skoda wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die beiden Personen, die sich im Hyundai befanden, wurden schwer verletzt ins Krankenhaus Altötting gebracht. Die leichten Verletzungen des Kleintransporterfahrers wurden ebenfalls in Altötting behandelt.

An den vier Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Fahrbahn Richtung München war bis ca. 18.15 Uhr größtenteils voll gesperrt. Der schwere Unfall hat auch Gaffer auf den Plan gebracht: Wie die Polizei schreibt, hat ein 51-jähriger Toyota-Fahrer beim Passieren fleißig Handyfotos gemacht. Die Polizisten haben ihn aus dem Verkehr gezogen und gebüßt.