Schwere Gewitter in Bayern: Videos zeigen das Ausmaß

Die Hitze des Tages entlädt sich am Dienstag in Teilen Bayerns in Gewittern. Im Raum Nürnberg kommt es zu über 1000 Einsätzen. Besonders eindrücklich sind die Bilder von der Lage vor Ort.

Nach einem starken Gewitter liegt Hagel auf einem Radweg in Erlangen.

In Franken und der Oberpfalz sorgten Gewitter am Dienstag für zahlreiche Einsätze. Der Raum Nürnberg wurde nach Angaben des Polizeipräsidiums Mittelfranken besonders stark getroffen, es wurden über 200 wetterbedingte Einsätze gezählt. Innerhalb von fünf Stunden kam es zu über 3000 Notrufen bei der Feuerwehr im Raum Nürnberg mit über 1000 Einsätzen, wie "T-online" berichtet. Durch den Sturm stürzten vor allem Bäume um, die teilweise auf Autos und Gebäude fielen, durch den Sturzregen lioefen und Keller voll. Die Einsatzkräfte sprechen von zwei Schwerverletzten sowie mehreren Leichtverletzte. Videos in den Sozialen Medien zeigen, wie das Gewitter im Raum Erlangen gewütet hat.

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Auch in der Oberpfalz zogen Gewitter durch, unter anderem über Regensburg. Dort waren laut Polizei keine gravierenden Schäden bekannt.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor Unwetterwarnungen für die drei fränkischen Regierungsbezirke und die Oberpfalz ausgegeben. Demnach waren am Abend schwere Gewitter der Stufe drei von vier möglich - mit Gefahr durch Blitze, umstürzende Bäume, Hagel und überflutete Keller. Am späteren Abend sollten die Gewitter abklingen. Für Mittwoch ist ruhigeres Wetter angesagt.