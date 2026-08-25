Schwer verletzt: Münchnerin stürzt mit Motorrad auf A8 nach München
Eine Motorradfahrerin aus München ist auf regennasser Fahrbahn an der Autobahn 8 bei Holzkirchen schwer gestürzt und dabei verletzt worden.
Die 20-Jährige erlitt mehrere Knochenbrüche und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr in einer Kurve der Anschlussstelle Holzkirchen. Die junge Frau sei mit ihrem Motorrad unter eine Schutzplanke gerutscht.
Nach bisherigen Erkenntnissen war die Motorradfahrerin in Richtung München unterwegs. Die Polizei vermutet eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Verbindung mit einem Fahrfehler als Ursache. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte kümmerten sich Ersthelfer um die Verletzte. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.
- Themen:
- Polizei
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen