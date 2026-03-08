AZ-Plus

Schweinfurt bald nicht mehr in CSU-Hand? SPD-Kandidat vorn

Sieben Bewerber, zwei Favoriten: In Schweinfurt entscheidet eine Stichwahl, wer Oberbürgermeister wird.
AZ/dpa |
Der neue Oberbürgermeister von Schweinfurt wird per Stichwahl bestimmt. (Archivbild)
Der neue Oberbürgermeister von Schweinfurt wird per Stichwahl bestimmt. (Archivbild) © Daniel Vogl/dpa

Der künftige Oberbürgermeister von Schweinfurt wird in der Stichwahl in zwei Wochen bestimmt. SPD-Kandidat Ralf Hofmann lag mit 37,6 Prozent deutlich vor Oliver Schulte von der CSU. Dieser kam laut vorläufigem Ergebnis auf 23,4 Prozent.

Schweinfurt war in den vergangenen 16 Jahren in CSU-Hand. Oberbürgermeister Sebastian Remelé war aber nun nach drei Amtsperioden nicht mehr angetreten. 

Sieben Bewerber gab es um das Amt. Auf Platz drei landete der AfD-Kandidat Thomas Felsner, der es mit 16,2 Prozent aber nicht in die Stichwahl schaffte. 

Die Wahlbeteiligung lag laut Stadt bei 52,2 Prozent. Wahlberechtigt waren etwa 38.000 Bürger.

