Schweinestall mit 1600 Tieren in Bayern brennt: Das müssen Anwohner beachten

Feueralarm im Landkreis Aichach-Friedberg: Ein Stall mit 1.600 Schweinen brennt. Alle Tiere starben.

Im Landkreis Aichach-Friedberg ist ein großer Schweinestall komplett abgebrannt - alle 1.600 Tiere darin starben. Das sagte ein Polizeisprecher am späten Abend. Das Feuer sei noch nicht gelöscht.

Wegen des Brandes kam es zwischen Hörmannsberg und Ried zu einer starken Rauchentwicklung. «Bitte umfahrt den Bereich weiträumig», teilte die Polizei Schwaben Nord auf X mit. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen abzuschalten.