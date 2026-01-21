AZ-Plus
Schweinereste nahe Moschee: Jetzt ermittelt der Staatsschutz

Mit Schlachtabfällen provoziert ein unbekannter Moschee-Besucher in Landshut.
AZ/ dpa |
Der Staatsschutz ermittelt. (Symbolbild)
Ein Mann hat mit Überresten von Schlachtabfällen das Gelände einer Moschee in Landshut verunstaltet. Der Staatsschutz ermittelt nun, wie die Polizei mitteilte. Die Überreste eines Schweines wurden am Montag unter anderem auf einem Gartenhäuschen für Gartengeräte, im Garten sowie im Briefkasten der Moschee platziert. Schweine gelten im Islam als unrein und sind daher eine Provokation für die Gläubigen.

