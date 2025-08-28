Schwarzfahrer verletzt Zugpersonal
Ein Schwarzfahrer hat in Unterfranken einen Zugbegleiter und einen Lokführer verletzt. Der 18-Jährige sei ohne Fahrschein in einem Regionalzug unterwegs gewesen, teilte die Bundespolizei in Würzburg mit. Nach dem Angriff sei dieser über die Gleise getürmt. Für die Fahndung seien diese gesperrt worden. Es kam demnach zu Verspätungen und einem Zugausfall.
Bei der Fahrscheinkontrolle vor Partenstein (Landkreis Main-Spessart) kam es nach Angaben der Bundespolizei zum Streit zwischen dem Fahrgast und dem Zugbegleiter. Der Lokführer sei seinem Kollegen zu Hilfe geeilt. Als der Fahrgast die beiden bespuckt habe, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Der Lokführer habe dabei eine blutige Nase erlitten, der Zugbegleiter habe über Schmerzen am Handgelenk geklagt.
Einsatzkräfte konnten den Verdächtigen laut Bundespolizei vorläufig festnehmen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Körperverletzung,
Erschleichen von Leistungen und Beleidigung ermittelt.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
