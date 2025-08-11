Schwabe gewinnt mehr als eine Million Euro im Eurojackpot

Ein Schwabe ist nach sechs richtigen Zahlen im Eurojackpot Millionär. Doch es gibt jemanden, der noch mehr Glück hatte.

Neben dem Schwaben gewann auch ein Mensch aus Sachsen-Anhalt gut eine Million Euro. (Symbolbild)

München

Ein Mensch aus Schwaben hat in der Lotterie Eurojackpot mehr als eine Million Euro gewonnen. Über exakt 1.016.401,10 Euro dürfe sich der glückliche Gewinner aus Bayern freuen, teilte die Staatliche Lotterie- und Spielbankverwaltung in München mit. Der Gewinner habe am Freitag online die Gewinnzahlen 7, 16, 23, 41 und 42 sowie die Eurozahl 4 getippt.

Insgesamt habe er für diese und weitere Spielteilnahmen 56,90 Euro investiert, teilte die Lotterieverwaltung mit. Alleiniger Gewinner war er in Deutschland jedoch nicht: Auch jemand aus Sachsen-Anhalt durfte sich über eine Summe von gut einer Million Euro freuen.

Den Jackpot der höchsten Gewinnklasse knackte ein Mensch aus Schweden: Der Mann oder die Frau tippte auch die zweite Eurozahl richtig und darf sich nun über 36,5 Millionen Euro freuen, wie Lotto Bayern mitteilte.