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Schusswaffeneinsatz: 17-Jähriger rast der Polizei in gestohlenem Auto davon

Mit bis zu hoher Geschwindigkeit flüchtet ein 17-Jähriger vor der Polizei und baut in Passau mehrere Unfälle.
AZ/dpa |
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Die Polizei stoppt einen 17-jährigen Fahrer in Passau. (Symbolbild)
Die Polizei stoppt einen 17-jährigen Fahrer in Passau. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Ein 17-Jähriger hat sich bei Passau in einem gestohlenem Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei baute er mehrere Unfälle, wie die Polizei mitteilte. Nachdem er eine Straßensperre der Polizei durchbrochen hatte und auf einen Beamten zugefahren war, kam es laut Polizei "zum Schusswaffeneinsatz auf das Fahrzeug". Bei der weiteren Flucht sei der Wagen "verunfallt", der dabei leicht verletzte Fahrer sei widerstandslos festgenommen worden. 

Zuvor wollte die Polizei den Fahrer auf der A3 stoppen. Der mit einer Sturmhaube maskierte Fahrer ignorierte die Anhaltesignale, verließ die Autobahn und fuhr mit bis zu 170 km/h in Richtung Passau, wie es weiter hieß. Geprüft werde, ob der Fahrer auch für den Diebstahl des Autos verantwortlich ist. Der Wagen war in der Nacht zu Samstag aus einer Garage in Passau gestohlen worden. Am Auto entstand bei dem Unfall erheblicher Sachschaden.

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