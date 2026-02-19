Schuhsohlen von Frauen abgeleckt: Bundespolizei sucht Zeugen

Mehrere Frauen berichten von ähnlichen Fällen am Aschaffenburger Hauptbahnhof: Ein Mann soll jeweils gebeten haben, die Schuhe der Frauen anzusehen - und dann plötzlich die Sohlen abgeleckt haben.

Nach einer Serie von sexuellen Belästigungen am Aschaffenburger Hauptbahnhof fahndet die Bundespolizei nach einem bislang unbekannten Täter. Seit dem 12. Februar seien der zuständigen Inspektion in Würzburg vier derartige Fälle gemeldet worden, teilten die Ermittler mit.

Die Vorgehensweise des Verdächtigen ist dabei offenbar stets dieselbe: Den Angaben der Polizei zufolge spreche der Mann im Bahnhofsbereich gezielt Frauen an und bitte sie darum, ihre Schuhe betrachten zu dürfen. Anschließend kniee er sich vor sie hin und lecke deren Schuhsohlen ab. Wie die Polizei weiter berichtete, hätten alle Betroffenen diesen Ablauf übereinstimmend geschildert.

Die Bereiche, in denen die Taten verübt wurden, sind videoüberwacht. Die Bundespolizei hofft nun, durch Auswertung der Aufnahmen aber auch durch Hinweise von Zeugen, den Täter ausfindig machen zu können.