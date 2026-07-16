Schüsse auf Billardcafé in Augsburg

Mitten in der Nacht fallen Schüsse auf ein Billardcafé in Augsburg. Die Polizei findet Patronenhülsen – doch von den Tätern fehlt jede Spur.

Die Kriminalpolizei hat nach einer Schussabgabe in Augsburg die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild)

Mehrere Schüsse sind in der Nacht auf ein Billardcafé in Augsburg abgegeben worden. Nach ersten Erkenntnissen schossen der oder die Unbekannten mit einer scharfen Waffe, wie ein Sprecher der Polizei erklärte. Am Tatort wurden demnach Geschosshüllen gefunden.

Verletzt wurde niemand, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Zum Zeitpunkt der Schussabgabe war das Billardcafé geschlossen, Menschen befanden sich den Angaben zufolge nicht im Gebäude. Der oder die Täter flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.