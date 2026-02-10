Junge zückt in der Pause Pfefferspray: Acht Verletzte an bayerischer Schule
Ein Schüler soll in einer Schule in Straubing Pfefferspray versprüht haben. Dadurch seien acht Schülerinnen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Alle kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser.
Der 15-jährige Verdächtige habe das Reizgas während der Pause freigesetzt. Er wurde schließlich seinen Eltern übergeben. Den 15-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.
- Themen:
- Polizei
