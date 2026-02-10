AZ-Plus
  Junge zückt in der Pause Pfefferspray: Acht Verletzte an bayerischer Schule

Junge zückt in der Pause Pfefferspray: Acht Verletzte an bayerischer Schule

In einer Schule in Straubing zückt ein 15-Jähriger in der Pause Pfefferspray. Für acht Schülerinnen müssen Rettungswagen anrücken. Auch für den Schüler dürfte der Fall Folgen haben.
AZ/dpa
Mit Pfefferspray soll der Schüler acht Schülerinnen leicht verletzt haben. (Symbolbild)
Mit Pfefferspray soll der Schüler acht Schülerinnen leicht verletzt haben. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa
Straubing

Ein Schüler soll in einer Schule in Straubing Pfefferspray versprüht haben. Dadurch seien acht Schülerinnen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Alle kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser.

Der 15-jährige Verdächtige habe das Reizgas während der Pause freigesetzt. Er wurde schließlich seinen Eltern übergeben. Den 15-Jährigen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

