Schüler mit Waffe gemeldet: Großeinsatz an bayerischer Schule

In einer Grund- und Mittelschule in Nürnberg wird ein möglicherweise bewaffneter Schüler gesehen. Zahlreiche Polizisten rücken aus.
Die Polizei rückte mit vielen Beamten zu der Schule aus. (Symbolbild)
Die Polizei rückte mit vielen Beamten zu der Schule aus. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach der Meldung eines mutmaßlich bewaffneten Schülers läuft an einer Nürnberger Schule ein größerer Polizeieinsatz. Zunächst sicherten Beamte das Gelände ab und bereiteten sich darauf vor, in das Gebäude zu gehen, sagte ein Polizeisprecher. Danach begannen Unterstützungskräfte, die Schule zu durchsuchen. 

Ob die Schülerinnen und Schüler das Gebäude verlassen müssen, hänge von den weiteren Ermittlungen ab, sagte der Polizeisprecher. Die Polizei teilte auf X mit, Eltern könnten ihre Kinder derzeit nicht abholen.

Um wen es sich bei dem mutmaßlich bewaffneten Schüler handle, sei den Beamten bekannt. Unklar sei, ob er tatsächlich eine Schusswaffe bei sich habe - und wenn ja, um was für eine Waffe es sich handelt. 

Eine konkrete Gefahr für die Menschen in der Schule bestehe nach derzeitigem Stand nicht, sagte der Polizeisprecher. Die Beamten gingen davon aus, dass der betreffende Schüler im Gebäude sei. 

Nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums wurden an der Schule im vergangenen Schuljahr etwa 250 Schülerinnen und Schüler unterrichtet.

