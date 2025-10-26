AZ-Plus
  • Startseite
  • Bayern
  • Schon wieder Vandalismus am Watzmann – Bergwacht denkt ans Aufgeben

Schon wieder Vandalismus am Watzmann – Bergwacht denkt ans Aufgeben

Schon wieder wurde in der Hütte randaliert: Eine Wand ist durchbrochen, eine Reparatur derzeit nicht möglich. Die ehrenamtlichen Kräfte der Bergwacht kommen ins Grübeln.
AZ/dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Die Hütte am Watzmann bietet Schutz bei schlechtem Wetter und kann als Unterstand Leben retten. (Archivbild)
Die Hütte am Watzmann bietet Schutz bei schlechtem Wetter und kann als Unterstand Leben retten. (Archivbild) © Lino Mirgeler/dpa

Am Watzmann-Hocheck in Oberbayern ist die Notunterstandshütte erneut beschädigt worden. Die Wand zwischen dem öffentlich zugänglichen Schutzraum und einem abgesperrten Notlagerraum für die Bergrettung wurde gewaltsam durchbrochen, wie das Bayerisches Rote Kreuz mitteilte. Am Mittwoch bemerkte ein Bergsteiger den Schaden und informierte die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Bergwacht.

Die Höhe des Sachschadens wurde auf 300 bis 400 Euro geschätzt. Wer die Hütte beschädigte, war zunächst unklar. Da es am Samstag zu windig war, konnte die Polizei die Hütte bei Ramsau (Landkreis Berchtesgadener Land) mit dem Helikopter zum Reparieren nicht anfliegen.

Zuletzt wurde die Hütte im Juni beschädigt, als eine Tür aufgebrochen wurde. In den vergangenen Jahren habe es noch weitere solche Vorfälle gegeben, hieß es.

Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Notunterstandshütte habe in der Vergangenheit mehrfach Leben gerettet, wenn die Wetterverhältnisse sehr widrig gewesen seien. Zudem diene sie der Bergwacht als Materialdepot. Den Angaben nach zweifeln die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler nun, ob sie die Hütte weiter erhalten sollen, da sie immer wieder beschädigt wird.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • FRUSTI13 vor einer Stunde / Bewertung:

    Was geht nur in den Hirnen dieser Gratler vor?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Therapeut vor 52 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von FRUSTI13

    Das frage ich mich auch.
    Das ist doch mit Dummheit nicht mehr zu erklären, eine NOTunterstandshütte mutwillig zu beschädigen.
    Das ist doch nur noch krank.
    Ähnlich wie Angriffe auf Rettungssanitäter. Da frage ich mich auch immer, ob die Täter sich nicht mal vorstellen können, dass auch einem selbst nahestehende Personen mal dringend medizinische Hilfe benötigen könnten....

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.