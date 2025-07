Schon wieder ein Kornkreis am Ammersee

In Frieding bei Andechs ist ein Kornkreis aufgetaucht – in Form eines Morgensterns. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Feld am Ammersee so hergerichtet wird.

AZ | 24. Juli 2025 - 16:05 Uhr

In Frieding bei Andechs ist ein Kornkreis aufgetaucht – und wieder verschwunden. © Facebook/Toni Bartl

Ein ebenmäßiges Muster mit einem sternenförmigen Ball, der stark an eine mittelalterliche Waffe erinnert: In Frieding bei Andechs ist – nicht zum ersten Mal rund um den Ammersee – ein Kornkreis aufgetaucht. Das teilten Anwohner in einer Facebook-Gruppe mit. Kornkreis: Bauer hat keine Lust auf Besucher Lange hielt sich das Kunstwerk unbekannter Herkunft aber nicht, wie sich herausstellte: Ein Nutzer schrieb nach nicht einmal 24 Stunden, der Kornkreis sei "platt gemacht" worden – inklusive entsprechendem Foto. Offenbar hatte der Bauer keine Lust auf einen Besucheransturm, wie ihn Gebilde solcher Art in der Regel auslösen. Rund um den Ammersee hat es in den vergangenen Jahren immer wieder Kornkreise gegeben, für großes Medieninteresse sorgte 2020 ein Exemplar in Pähl. Die Muster erhalten auch deshalb viel Aufmerksamkeit, weil manche einen mystischen oder gar außerirdischen Ursprung vermuten.