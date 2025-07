Schönwetter nur auf Zeit: Erst Sonne, dann Regen

Zwischen Sonnenbad und Regenschauer: Nach wechselhaftem Wetter soll es in Bayern am Wochenende sommerlich werden. Wer Sonne möchte, muss schnell sein: Es drohen Regen und sogar Unwetter.

München

Sonnenanbeter und Outdoor-Fans in Bayern sollten am Wochenende vor allem die Vormittage für Aktivitäten im Freien nutzen - denn ab dem Nachmittag wird das Wetter zunehmend ungemütlich und regnerisch. Vereinzelt ziehen in Teilen des Freistaats auch Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Der Freitag startet in Schwaben und Oberbayern sonnig, von Oberfranken bis zum Oberpfälzer und Bayerischen Wald hingegen wird es zunächst wolkig - vereinzelt begleitet von Schauern. Später wird es laut DWD auch dort freundlicher. Es wird wieder wärmer: Die Höchstwerte liegen bei 21 bis 28 Grad.

Viel Sonne am Samstag - doch dann braucht es den Regenschirm

Am Samstag soll es viel Sonne geben. Ab dem Nachmittag sollen aber von Südwesten Wolken mit Schauern aufziehen. Es kann ungemütlich werden: An den Alpen und in Schwaben sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen steigen weiter auf 27 bis 32 Grad. Von Westen her soll es am Sonntag zunehmend sonnige Phasen geben. Doch dann wiederholt sich das Schauspiel vom Vortag: Erst ziehen Wolken auf, an den westlichen Alpen sind gegen Abend Gewitter möglich.

Stabiles Sommerwetter ist laut DWD auch längerfristig erst einmal nicht in Sicht. Die kommende Woche soll mit einem Wechsel aus teils gewittrigem Regen und Auflockerungen starten. Die Temperaturen sinken auf nicht mehr ganz so warme 21 bis 26 Grad.