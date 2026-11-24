Wo lässt sich Weihnachten besonders stimmungsvoll erleben? Ein Ranking kürt die schönsten Reiseziele für die Festtage. Neben weltbekannten Metropolen und winterlichen Traumkulissen findet sich auch ein deutscher Ort unter den Favoriten

Nürnberg ist der einzige deutsche Ort auf der Liste und wird von "Time Out" besonders für seine Weihnachtsmärkte hervorgehoben.

Weihnachtlich geschmückte Straßen, festlich beleuchtete Plätze und stimmungsvolle Weihnachtsmärkte: In manchen Städten ist die Vorweihnachtszeit besonders zauberhaft. Das Magazin "Time Out" hat die schönsten Reiseziele für die Weihnachtszeit 2026 zusammengestellt. An der Spitze stehen drei Orte, die mit ganz unterschiedlichen Weihnachtserlebnissen begeistern. Auch ein deutsches Reiseziel hat es in die Auswahl geschafft.

Für die Liste hat "Time Out" insgesamt 22 Reiseziele aus aller Welt ausgewählt. Die Empfehlungen stammen aus der redaktionellen Reiseberichterstattung des Magazins und wurden von der Redaktion sowie internationalen Autorinnen und Autoren zusammengestellt. Dabei geht es nicht allein um klassische Weihnachtsmärkte und winterliche Kulissen: Auch besondere Traditionen, festliche Veranstaltungen und ungewöhnliche Weihnachtserlebnisse spielen eine Rolle. Das Ranking ist somit eine redaktionelle Auswahl und keine Abstimmung oder repräsentative Umfrage.

Platz 1: New York, City USA

Weihnachten wie im Film: New York sichert sich den ersten Platz. Besonders die festlich dekorierten Schaufenster entlang der Fifth Avenue, der berühmte Weihnachtsbaum am Rockefeller Center und die zahlreichen Weihnachtsmärkte machen den besonderen Reiz der Metropole aus. Ein zusätzlicher Tipp von "Time Out" ist das Viertel Dyker Heights in Brooklyn. Dort übertreffen sich die Bewohnerinnen und Bewohner mit aufwendigen Lichterdekorationen an ihren Häusern.

Platz 2: London, Großbritannien

Auch London versprüht zur Weihnachtszeit einen besonderen Charme. Überall in der Stadt funkeln Lichter, während Weihnachtsmärkte, festlich geschmückte Einkaufsstraßen und romantische Spazierwege für Stimmung sorgen. Besonders empfiehlt das Magazin einen Besuch der Märkte am South Bank. Ein weiteres Highlight ist das traditionelle Weihnachtsstück "A Christmas Carol" im Old Vic Theatre.

Platz 3: Lappland, Finnland

Wer sich ein Weihnachten wie im Bilderbuch wünscht, ist in Lappland richtig. Die finnische Region rund um Rovaniemi gilt als Heimat des Weihnachtsmanns. Im Santa Claus Village können Besucherinnen und Besucher das Weihnachtsdorf erkunden und Rentierschlittenfahrten unternehmen. Auch eine traditionelle finnische Sauna gehört laut "Time Out" zum besonderen Weihnachtserlebnis.

Nürnberg ist Deutschlands Vertreter im Ranking

Nürnberg ist der einzige deutsche Ort auf der Liste und wird von "Time Out" besonders für seine Weihnachtsmärkte hervorgehoben. Der berühmte Christkindlesmarkt lockt mit Lebkuchen, Bratwürsten und traditionellem Kunsthandwerk. Ein besonderer Blickfang ist das Christkind, dass zwischen den Marktständen unterwegs ist und sich mit Familien fotografieren lässt. Am Abend laden Glühwein und Rotbier dazu ein, den Weihnachtsmarktbesuch gemütlich ausklingen zu lassen.

Alle 22 Reiseziele im Ranking von Time Out