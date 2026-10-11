"Schönste Aussichtsterrasse auf weiter Flur": DAV-Hütte eröffnet rundum erneuert

Ein riesiges Bauprojekt der Sektion Oberland steht vor dem Abschluss: In Tausenden von Arbeitsstunden und mit rund fünf Millionen Euro ist die Vorderkaiserfeldenhütte fit für die Zukunft gemacht worden. Warum der Standort erhaltenswert ist, was neu ist und was Stammgäste wiedererkennen könnten.

Die Vorderkaiserfeldenhütte hat einen etwas sperrigen Namen und intern auch keinen kürzeren "Nickname", wie Gerhard Wagner vom DAV erzählt. Dafür glänzt sie mit einem besonderen Ausblick.

Diese Berghütte auf 1388 Metern besticht mit einer fantastischen Aussicht: vom Wilden Kaiser übers Inntal und von den Zillertalern bis zum Wendelstein. So beschreibt die Sektion Oberland des Alpenvereins ihre Vorderkaiserfeldenhütte im Zahmen Kaiser in Tirol.

Gerhard Wagner ist im ehrenamtlichen Vorstand der Sektion und für Hütten und Wege zuständig. Er sagt im Gespräch mit der Abendzeitung: "Die Vorderkaiserfeldenhütte thront an einer fantastischen Stelle. Sie hat mit die schönste Aussichtsterrasse auf weiter Flur." Und: "Dort kann man stundenlang sitzen und es wird nicht fad."

Doch auf diese Fernsicht, auf einen Kaiserschmarrn vor dem Bergpanorama oder ein Bierchen auf der Terrasse mussten Gäste nun schon seit Frühjahr 2025 verzichten. Großbaustelle. Abbruch und Neubau. Und damit ein ganz neues Kapitel für die über 130 Jahre alte Berghütte. Es ist eines der größten Hüttenbauprojekte des Alpenvereins München und Oberland.

Gerhard Wagner engagiert sich beim Deutschen Alpenverein. © Antje Wagner

Das Warten hat für Gäste nun sehr bald ein Ende: Am 19. Oktober 2026 soll der Betrieb mit den neuen Pächtern Bernd Graf und Isabell Schwaninger endlich wieder starten. Ein guter Zeitpunkt, um zurückzuschauen.

Warum war die Investition von rund 5,2 Millionen Euro notwendig? Früher war das Gebäude eine Almhütte, 1899 kaufte die Sektion Oberland sie und eröffnete 1901 die alpine Schutzhütte.

Die Deckenhöhe war teils sehr niedrig

Die lange Historie war letztlich spürbar: "Der Baubestand war im Kern so marode und auch gefährlich. Es war eine alte Almhütte, die immer weiter aufgestockt wurde", sagt Wagner. Er nennt ein Beispiel: "Wir hatten Lager drin mit einer Stehhöhe von 1,40 Meter."

Auch die Fluchtwege seien zum Beispiel problematisch gewesen. "Alles, was man sich romantisch unter einer Bergalm vorstellt, geht bei einer Hütte mit einer Kapazität von über 100 Personen im Übernachtungsbereich und 400 Tagesgästen irgendwann nicht mehr."

Ein Blick in die neue Vorderkaiserfeldenhütte. © Gerhard Wagner/DAV Sektion Oberland

Deswegen hat sich der Alpenverein vor über fünf Jahren zu der Baumaßnahme entschieden: "Wir haben zwei Drittel der Hütte abgerissen." Und weitestgehend neu gebaut. Ein Drittel, das alte Bettenhaus, sei stehen geblieben.

Warum der Alpenverein den Standort erhalten will

Wagner erzählt, dass der Alpenverein anfangs auch abgewogen und diskutiert habe, ob es überhaupt eine bewirtschaftete Hütte bleiben soll. "Das Kaisertal ist grundsätzlich gastronomisch gut versorgt." Trotzdem hält man an der gut erreichbaren und ganzjährig geöffneten Vorderkaiserfeldenhütte fest, denn sie ist eine "Einsteiger-Hütte". Sprich: Sie macht die Berge für alle erfahrbar. Für Familien mit Kindern, Senioren oder auch Menschen, die nicht so sportlich oder trainiert sind.

Der Alpenverein schreibt über die Hütte auf seiner Homepage: "Die Hütte ist Ausgangspunkt für viele größere und kleinere Bergwanderungen, die meisten familiengeeignet und zu jeder Jahreszeit machbar. In Hüttennähe gibt es gut erschlossene Klettergärten, im Winter zieht es Schneeschuhgeher und Rodler auf die Hütte."

Das neue Holzhaus passt sich in die Umgebung ein. © Gerhard Wagner/DAV Sektion Oberland

Wagner sagt: "Der klassische Vorderkaiserfeldenhütte-Besucher ist jemand, der sagt: Ich gehe diese zwei, zweieinhalb Stunden hoch und genieße die fantastische Aussicht." Oder Bergsportler, die die Kaiser-Durchquerung antreten.

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Die Prämisse beim Bau in den Bergen: möglichst viel erhalten und nur so viel neu bauen wie nötig, erklärt Wagner. Der komplette gastronomische Bereich sei erneuert worden. "Es ist ein neues Gebäude und entspricht den aktuellen Baunormen." Genauso gibt es jetzt eine Lüftungsanlage.

Uns war immer wichtig: Das Schaustück da oben sind die Berge und nicht die Hütte

Trotz des modernen Neubaus passt die Vorderkaiserfeldenhütte in die Umgebung: Es sei ein Holzhaus. "Wir haben keine glänzenden Metallkörper." Die Materialien seien standorttypisch und altes Mobiliar wie Tische und Täfelungen wurden wiederverwendet. Generell findet Wagner: "Uns war immer wichtig: Das Schaustück da oben sind die Berge und nicht die Hütte."

Was Stammgäste wiedererkennen dürften

So mancher Stammgast dürfte sich schnell wieder heimelig fühlen: "Wenn man in den Waschraum geht, wird man einen Waschtisch vorfinden, der auch in der alten Hütte stand." Genauso alte Waschbecken. Das hat nicht nur mit Nostalgie zu tun, sondern auch mit Nachhaltigkeit: "Wir wollen nichts wegschmeißen, was noch gut ist."

Ein Blick in die Schlafkojen während der Baustelle. © DAV Sektion Oberland

Die Schlafkojen sind wie Waben gestaltet, mit einer Holzwand dazwischen. Aufgestockt wurde die Bettenzahl nicht. "Es gilt grundsätzlich für den Alpenverein, dass wir keine Kapazitäts-Erweiterung machen."

Bei der umfangreichen Generalsanierung darf man auch nicht vergessen, wo gewerkelt wird: "Der Standort fürs Bauen an sich ist teuer. Wir brauchten eine Seilbahn für mehrere 100.000 Euro." Zudem war das Zeitfenster begrenzt, im Winter konnte nicht gearbeitet werden.

Finanziell und zeitlich im Rahmen: "Sehr, sehr stolz"

Aufgrund dieser erschwerten Bedingungen im Vergleich zum Tal sagt der DAV-Hüttenexperte: "Wir sind sehr, sehr stolz, dass wir den finanziellen Rahmen gehalten haben. Wir sind auch im Zeitplan geblieben."

Eine historische Aufnahme der Vorderkaiserfeldenhütte in Österreich. © imago stock&people

Sie seien nun auf der "Ziellinie", sowohl die Handwerker als auch die Ehrenamtlichen. Deren Engagement hebt er besonders hervor. Wenn er kurzfristig noch Helfer gesucht habe, habe er innerhalb weniger Minuten zig Freiwillige gefunden. Auch unzählige Menschen haben für die Vorderkaiserfeldenhütte gespendet. Über 500.000 Euro kamen so zusammen. "Das ist wirklich fantastisch!"

Bautagebuch gibt Einblicke

Welcher Aufwand hinter der Hütten-Baustelle steckt, zeigt ein Eintrag ins Bautagebuch von Juli und August 2026: "Die letzten beiden Monate hat es ordentlich gewuselt auf der Baustelle. Alle Gewerke gehen mit großen Schritten auf die Fertigstellung zu! Es wurden Fliesen verlegt, Wände vertäfelt, Böden eingebaut, Dächer gedeckt, die PV auf dem Nebenhaus installiert, das alte Schlafhaus neu geschindelt, Kabel gezogen, Leitungen verlegt, Türen eingebaut", heißt es darin.

Und weiter wurde dokumentiert: "Mittlerweile ist auch schon die neue Küche montiert, die Kühlzellen stehen, die ersten Lampen und Schalter sind an ihrem Platz, die WCs hängen, die alten Waschbecken erstrahlen in neuem Glanz und die ersten Möbel haben ihren Weg auf den Berg gefunden."

Gemütliche Stühle und eine frische Farbe erwarten die Gäste. © Gerhard Wagner/DAV Sektion Oberland

Zuletzt standen noch die Übergaben von der Küche über die Heizung bis zur Solaranlage an. Auch musste die Baustelle noch gereinigt werden, damit sich die Pächter vor der Eröffnung eingewöhnen und einrichten können. Wagner selbst wollte noch 200 Decken aus der Wäscherei hochbringen.

Ohne Soft-Opening: Am 19. Oktober geht es wieder los

Ein Soft-Opening wird es nicht geben, sie legen ab dem 19. Oktober gleich mit dem Regelbetrieb los. Die Buchungslage ist schon gut, wie Wagner parallel im Kalender nachschaut.

Wer sich einen Übernachtungsplatz in der neuen Vorderkaiserfeldenhütte sichern will, kann das online über das Buchungsportal tun. © Gerhard Wagner/DAV Sektion Oberland

Auch bei der Vorderkaiserfeldenhütte ist das Thema Wasser – wie bei anderen Berghütten besonders in diesem Hitze-Sommer – ein Thema. Wie Wagner erzählt, gibt es nur eine Dusche für alle. Es ist also Wassersparen und auch Rücksichtnahme angesagt. Die Toiletten werden mit Regenwasser gespült. Dafür haben sie eine Zisterne, in der sie den Regen sammeln.

Ein Gefühl, das man im Tal nicht mehr so oft erlebt

Wagner sagt zum Hütten-Neustart: "So eine Hütte birgt die Chance, genau das zu erleben, was wir im Tal nicht mehr haben: Ich sitze mit fremden Leuten am Tisch, komme ins Gespräch, lerne nette Menschen kennen, ich nehme Rücksicht auf andere."

Ich persönlich mag den Musikantensteig von Ebbs am liebsten

Deswegen wünscht er sich, dass die besonderen Bedingungen am Berg wahrgenommen werden und man achtsamer agiert: "Ich würde mir von jedem Gast wünschen, dass er mitdenkt und sagt: Vielleicht bringe ich den Teller zurück oder schaue auch auf die anderen Gäste."

Viel Holz und Farb-Highlights gibt es in der neuen Berghütte. © Gerhard Wagner/DAV Sektion Oberland

Was ist der beste Weg nach oben, wenn man noch nie dort war? Er empfiehlt: "Ich würde über das Kaisertal raufgehen." Also beim Bahnhof Kufstein startend geht man quasi über eine Forststraße. Wagner selbst bevorzugt eine andere Route: "Ich persönlich mag den Musikantensteig von Ebbs am liebsten." Hier gehe man durch einen schönen, steilen Bergwald, im Sommer sei es schattig.

Aber jetzt folgen erst einmal der Herbst und Winter. Was wünscht er sich für die Eröffnung? "Scheens Wetter!"

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