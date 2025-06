Schockanruf: Betrüger erbeuten bei Kind über 100.000 Euro

Ein Kind wird Opfer eines perfiden Schockanrufs. Aus Angst um den Vater übergibt es Bargeld und Schmuck im Wert von über 100.000

In Germering wird ein Kind Opfer eines Schockanrufs – Betrüger erbeuten Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich. (Symbolbild)

Germering

Nach einem Schockanruf haben Betrüger im oberbayerischen Germering Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro erbeutet - von einem Kind. Nach Angaben der Polizei erhielt die Minderjährige einen Anruf von einem angeblichen Polizisten. Dieser täuschte vor, der Vater habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch Zahlung einer hohen Kaution vor einer Haft bewahrt werden.

Aus Angst durchsuchte das Mädchen das Haus nach Wertgegenständen und übergab schließlich am Dienstag in der Nähe des Bahnhofs Bargeld und Schmuck an einen unbekannten Abholer.

Laut Beschreibung des Opfers war der mutmaßliche Täter etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte kurze hellbraune Haare, ein rundliches Gesicht und sprach mit osteuropäischem Akzent. Bekleidet war er mit einem hellblauen Anzug.