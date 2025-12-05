Auf offener Straße: Frau in Oberbayern getötet - Ex-Partner verhaftet

Eine Frau verliert in Burgkirchen bei einem Angriff ihr Leben – die Ermittlungen zum Tatablauf laufen auf Hochtouren.

Nach einem tödlichen Angriff auf eine 50-Jährige in Burgkirchen ermittelt die Polizei wegen mutmaßlichen Totschlags gegen den Ex-Partner der Frau.

Nach einem tödlichen Angriff auf eine 50-Jährige in Burgkirchen (Landkreis Altötting) sucht die Polizei nach Spuren im Zusammenhang mit der Tat. Kräfte von Kriminal- und Bereitschaftspolizei seien am Vormittag insbesondere an der Salzach in Burghausen für Suchmaßnahmen im Einsatz, teilte die Polizei mit. Bereits am Donnerstag hätten Beamte in Burgkirchen und Burghausen nach Hinweisen gesucht.

Den Angaben nach soll der 47 Jahre alte Ex-Partner die 50-Jährige am Mittwochabend auf einem zentralen Platz in Burgkirchen angegriffen und getötet haben. Passanten meldeten einen Messerangriff auf eine Frau. Die genaue Tatwaffe war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Die 50-Jährige wurde am Hals so schwer verletzt, dass sie trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort starb. Der Angreifer flüchtete.

Mann festgenommen: Er soll Ex-Partnerin getötet haben

Wenige Stunden später nahmen Spezialkräfte den Ex-Partner der Frau in dessen Wohnung in der Region fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ ein Richter am Donnerstag Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen den 47-jährigen Italiener. Das Motiv für den Angriff müsse noch ermittelt werden.