Schock beim Blick aufs Girokonto: Viele Kunden zahlen deutlich zu viel

Mehr als 125 Euro verlangen einige Banken und Sparkassen als Gebühr. Wann sich ein Umstieg wirklich lohnt, wo es billigere Angebote gibt und wie die Lage in München ist.

Ein Kunde will Geld abheben - und erschrickt. Die Kosten zur Kontoführung sind bei vielen Kreditinstituten auf einem Rekordniveau.

Kartenzahlungen, Überweisungen und Lastschriften: Im Zahlungsverkehr geht kaum etwas ohne das Girokonto. Aber wie teuer darf es sein? Die Zeitschrift "Stiftung Warentest Finanzen" ist dieser Frage auf den Grund gegangen und stellt fest: Im Vergleich zum Vorjahr haben die Anbieter nicht an der Preisschraube gedreht.

Mehr als 700 Angebote von 182 Banken und Sparkassen hat die Stiftung Warentest Finanzen unter die Lupe genommen. Denn: Viele Finanzinstitute haben nicht nur ein Kontenmodell, sondern gleich mehrere.

Das soll gezielter unterschiedliche Kunden und deren Bedürfnisse ansprechen. Und trotzdem halten die Tester viele der Angebote für zu teuer – der Schnitt liegt bei 125 Euro Kontoführungsgebühr pro Jahr.

Stiftung Warentest: Mehr als 60 Euro sind unangebracht

Die Grenze des Vertretbaren liegt der „Stiftung Warentest Finanzen“ zufolge aber bei nur 60 Euro. Mehr Gebühren sollte ein gutes Girokonto pro Jahr nicht aufwerfen. Unterhalb dieses Betrags bleiben für Verbraucherinnen und Verbraucher aber lediglich 66 Angebote übrig.

54 der Konten sind kostenpflichtig, reißen die 60 Euro pro Jahr aber nicht. 12 weitere sind sogar komplett kostenfrei –ganz ohne Bedingungen, inklusive Karte und Überweisung.

Viele Banken bieten einige unterschiedliche Modelle an

Wer glaubt, zu viel zu zahlen, muss der "Stiftung Warentest Finanzen" zufolge nicht unmittelbar die Bank wechseln. Was sich stattdessen anbietet: zunächst bei der Bank nachzufragen, ob es auch ein günstigeres Kontenmodell gibt, das die individuellen Bedürfnisse erfüllt.

Andernfalls kann es sich zum Beispiel lohnen, den Kontenvergleich der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) zu bemühen. Dort lassen sich die Angebote sämtlicher Kreditinstitute miteinander vergleichen.

Gut zu wissen: In der Praxis ist ein Kontowechsel weniger aufwendig, als es zunächst klingt. Denn Banken und Sparkassen sind gesetzlich dazu verpflichtet, beim Kontoumzug mitzuhelfen, informiert der Bundesverband deutscher Banken. So muss etwa die aufnehmende Bank sämtliche Daueraufträge zum neuen Konto umziehen, wenn ein Kunde das wünscht.

Zudem muss das neue Kreditinstitut Verbraucherinnen und Verbraucher dabei unterstützen, regelmäßige Zahlungspartner wie Vermieter oder Energieversorger über den Kontowechsel zu informieren, etwa indem es Musterschreiben bereitstellt.

Darauf kommt es bei einem Bankwechsel an

Aber: Die Kosten eines Girokontos sollten nicht alleiniger Faktor für einen Kontowechsel sein. Verbraucher sollten in ihre Erwägungen immer auch einfließen lassen, wie es um die Erreichbarkeit eines Instituts gestellt ist – ob etwa Filialen, der persönliche Ansprechpartner und Geldautomaten in der Nähe sind.

Zudem sollten Kunden prüfen, wie es um den Service einer jeweiligen Bank bestellt ist, ob verschiedene Arten von Zahlungskarten im Angebot enthalten sind und wie es um die Gebühren steht, wenn eine Karte verloren geht.

Stadtsparkasse: So ist die Lage in München

Die Stadtsparkasse München bietet Kontomodelle zwischen 2,95 Euro und 11,95 Euro monatlich an. "Ein Großteil der Kundinnen und Kunden zahlt jährlich 60 Euro Kontogebühren und befindet sich somit in dem von Stiftung Warentest empfohlenen Bereich", teilt ein Sprecher auf AZ-Anfrage mit.

Das Logo der Sparkasse. © Christoph Hardt/imago

Die Kundentreue scheint trotz der Gebührendebatte ungebrochen: Die Zahl der Privatgirokonten stieg von 495.017 Ende 2022 auf 500.159 Ende 2024. Das entspricht einem Plus von über 5000 Konten in zwei Jahren.

Auch der Deutsche Sparkassen- und Giroverband weist die Kritik zurück: "Jeder Kunde kann ganz individuell das Kontomodell wählen, das zu seiner Lebenssituation passt", heißt es auf AZ-Anfrage. Bundesweit gewannen die Sparkassen im vergangenen Jahr 108.866 Privatgirokonten hinzu und führen mehr als 40 Millionen Konten.